Terrore nella movida: comitiva rapinata, pistola in pugno da 3 malviventi Si indaga su un episodio inquietante avvenuto a Parete

Inquietante episodio a Parete. Una comitiva di ragazzi è stata minacciata e rapinata da una banda di malviventi. E' successo in via Vittorio Veneto. Ad agire sono stati in tre, di cui uno armato di pistola. L'arma stando al racconto delle vittime sarebbe stata puntata al volto di uno dei giovani rapinati. Sull'accaduto stanno svolgendo accurate indagini le forze dell'ordine.