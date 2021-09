Trovato senza vita nella sua abitazione: dramma nel casertano La vittima, viveva da solo e nessuno lo aveva più visto da giorni

Lo hanno trovato privo di vita, riverso a terra all'interno della sua abitazione. La tragedia ad Aversa in una zona non molto distante dal centro. L'uomo, di 75 anni, viveva da solo. Era da alcuni giorni che i suoi vicini non lo avevano più visto. sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118 ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. La morte, probabilmente per cause naturale, risalirebbe a qualche giorno fa. Sarà l'autopsia a chiarire ogni dubbio sul decesso.