Esplosione, fiamme e fumo in un appartamento: paura a Marcianise Si indaga sulle cause, fortunatamente nessun ferito

Esplosione, fiamme e fumo in un appartamento. Paura stamane a Marcianise a causa di uno scoppio improvviso, le cui cause non sono ancora chiare. Si sarebbe trattato di una fuga di gas. L'incendio è partito dalla cucina per poi propagarsi nelle altre stanze. Erano le 10 di questa mattina quando sono stati allertati i vigili del fuoco. Il rogo ha interessato anche le scale e gli alloggi adiacenti. Sul posto a supporto ai caschi rossi di Marcianise é intervenuta anche un'autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando privinciale. Non si segnalano fortunatamente feriti. Avviate le relative indagini per accertare le cause.