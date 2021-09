Pestata dall'ex e ridotta in uno stato semi-vegetativo senza poter più parlare Una storia di orrore e crudeltà dal casertano

L'avrebbe picchiata per soldi così violentemente a tal punto da ridurla in uno stato semi-vegitativo, che oggi non le permette più neppure di esprimersi con le parole. Una storia allucinante, quella che vede come protagonista una donna di 75 anni, caduta in un tranello con un compagno molto più piccolo di età originario della provincia di Caserta il quale aveva persino simulato un tentativo di rapina, per farla franca. L'uomo che di anni ne ha 44 è ora in carcere, dopo essere stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare eseguita dagli agenti della squadra mobile di Caserta e Varese. Indagini partite grazie alle segnalazioni fornite da familiari e conoscenti della vittima che hanno alla fine inchiodato l'uomo davanti alle sue gravi responsabilità.