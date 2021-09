Terra dei fuochi, nuovi sequestri e sanzioni sull'asse Caserta-Napoli Esercito in campo insieme alla polizia municipale

Equipaggi dell’esercito italiano congiuntamente a pattuglie della polizia municipale di Cicciano, Quarto e Napoli, hanno effettuato controlli presso attività commerciali e imprenditoriali e posti di controllo su strada in diversi comuni.

Il resoconto dell'attività: In tre attività imprenditoriali e commerciali, otto persone controllate, due persone sanzionate, sanzioni comminate per un totale di euro 6.213,00. A Cicciano: Trentotto persone identificate di cui quattro sanzionate, ventuno veicoli controllati, sanzioni comminate per un totale di euro 784,00. Nel casertano a Parete posti di controllo con una persona identificata e sanzionata, un veicolo controllato e sequestrato, sanzioni comminate per un totale di euro 835,00. Mentre a Capua, una persona identificata e sanzionata, due veicoli controllati e sequestrati, sanzioni comminate per un totale di euro 866,00.