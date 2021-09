Travolto e ucciso da un tir nel foggiano: muore operaio di Maddaloni Feriti in maniera non grave anche altri due operai, la procura di Foggia ha aperto un'inchiesta

E' originario di Maddaloni, in provincia di Caserta l'operaio di 47 anni morto tragicamente stamane dopo essere stato travolto da un tir sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, non molto distante dal casello di San Severo, in provincia di Foggia. Feriti in maniera non grave anche altri due operai che in quel momento erano intendi anche loro ad installare bande sonore sull'asfalto.

La vittima lavorava alle dipendenze di una ditta napoletana. Una scena terribile, quella che si presentata agli occhi dei soccorritori giunti sul posto. L'autista del mezzo pesante originario della provincia di Brindisi si è subito fermato per allertare i soccorsi, ma per il 47enne purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto la polstrada per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Inchiesta coordinata dalla procura di Foggia che ha sequestrato il cantiere e disposto l'autopsia sul corpo della vittima.