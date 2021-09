C'è un fermo dopo la tragedia della notte scorsa avvenuta a Cesa Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo morto al culmine di una lite

C'è un fermo dopo la tragedia della notte scorsa avvenuta a Cesa in provincia di Caserta, in cui un uomo di 36 anni è morto, a quanto pare colto da malore in seguito ad una violenta lite. Un cittadino di origine marocchina si è costituito in caserma. I due si sarebbero affrontati per futili motivi, nei pressi di un bar, in quel momento chiuso.

Calci, pugni e poi un malore, non si sa al momento se collegato alla lite e quindi allo stato di agitazione della vittima. Come pure gli inquirenti vogliono accertare attraverso l'autopsia se abbia potutto ricevere un colpo così violento da procuragli la morte. Il presunto omicida era uscito pochi giorni fa dal carcere. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Napoli Nord.