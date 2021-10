Tragedia sfiorata a Maddaloni: treno travolge auto, salve in extremis 2 ragazze L'incidente che poteva avere conseguenze drammatiche è avvenuto intorno alla 4 della scorsa notte

Un'auto resta bloccata nei pressi dei binari e un treno intercity proveniente da Roma e diretto a Napoli la travolge in pieno. E' successo in prossimità di via Pioppo Lungo nel comune di Maddaloni.

Fortunatamente non si registrano vittime. Due ragazze che viaggiavano all'interno della vettura hanno avuto il tempo di potersi allontanare in fretta prima che sopraggiungesse il treno. Si sono vissuti attimi di concitazione. L'incidente che poteva avere conseguenze drammatiche è avvenuto intorno alla 4 della scorsa notte.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale. C'è voluto diverso tempo per terminare le operazioni e ripristinare la normale circolazione.