Allarme furti nel casertano: un nuovo colpo a Marcianise Svaligiano un'abitazione approfittando della momentanea assenza dei proprietari

Ancora un'abitazione svaligiata. Non si assesta l'ondata di furti nel casertano. Malviventi in azione a Marcianise e come sempre, tutto studiato alla perfezione. I ladri, hanno approfittato della momentanea assenta di un imprenditore in casa e dopo essersi introdotti all'interno, sono riusciti ad impossessarsi di preziosi, denaro e oggetti vari. Il bottino è in via di quantificazione. Chi ha agito, ha calcolato tutto nei minimi dettagli, essendo stato evidentemente informato da qualcuno dell'assenza dei proprietari nell'abitazione. La complicità di un palo quindi non sarebbe al momento da escludere. Il furto è avvenuto nei pressi della caserma della Guardia di Finanza. La scoperta è stata fatta solo al rientro in casa. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Determinanti potrebbero essere le telecamere della zona, al fine di acciuffare i malviventi.