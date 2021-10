Legati, imbavagliati e derubati in casa da una banda di malviventi Terrore nella notte in provincia di Caserta

E' una notte di quelle difficili da dimenticare per una giovane coppia di sposi assalita nel sonno da una banda di malviventi nella loro casa. E' accaduto a Villa di Briano nel casertano. Non hanno avuto il tempo di capire nulla. Si sono imbattuti con i rapinatori in casa, tutti con il volto coperto e con ogni probabilità armati, i quali li hanno immobilizzati, legati ed imbavagliati. Nel frattempo i delinquenti hanno cominciato a rovistare in ogni stanza alla ricerca so soldi e oro. Erano in quattro ad agire, ma non si esclude la presenza di un quinto complice che li attendeva all'esterno. Sull'accaduto stanno ora cercando di fare piena luce i carabinieri informati dell'accaduto dalle vittime dopo essersi liberati da una notte dalla loro notte d'inferno.