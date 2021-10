Ancora sangue sull'Appia, violento scontro a San Tammaro: un morto La statale 7 bis si conferma strada della morte

E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nel casertano a San Tammaro. Due le auto coinvolte nel violento scontro. A perdere la vita un giovane di 30 anni, originario di Calvi Risorta.

Era alla guida di una fiat 600 che per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Jeep Compass. Lo schianto tra i due veicoli è avvenuto nei pressi della casa circondariale. Per il 30enne nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato nulla da fare Feriti altri due occupanti che viaggiavano a bordo della 600 ed il conducente del Suv, tutti trasportati in ospedale. Lievi contusioni anche per una donna alla guida di una terza auto che viaggiava dietro la Jeep. Sulla dinamica dell'ncidente indaga la polizia stradale di Caserta.

E' la seconda giovane vittima nel giro di pochi giorni sulla stessa arteria dopo la tragedia che aveva visto coinvolto un 34enne di Santa Maria Capua Vetere.