Casal di Principe, scontro tra auto e scooter: non ce l'ha fatta il 15enne La speranza è finita, troppo gravi le lesioni riportate. Il suo cuore si è fermato

La speranza è finita, non ce l'ha fatta il 15enne rimasto vittima di un gravissimo incidente ieri a Casal di Principe. Era in sella al suo scooter, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato paurosamente con un'auto.

La tragedia è avvenuta al centro del paese. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie, dopo aver battuto violentemente la testa sull'asfalto. La corsa disperata in ospedale da parte dei sanitari del 118 al San Giuseppe Moscati di Aversa e l'attesa disperata di familiari e amici. Troppo gravi le lesioni riportate, in serata il triste annuncio da parte dei medici.

Per lui era scesa in campo subito L'Avis, organizzando una raccolta urgente di sangue nella giornata di domani attraverso l'allestimento di un camper. Non c'è stato il tempo. La morte ha avuto il sopravvento, spiazzando tutto.

Il dolore del sindaco Renato Natale Sindaco: "Sembra confermato il decesso del ragazzo vittima di un incidente stradale. È una di quelle notizie che non si vorrebbe ricevere. Si resta senza parole davanti al dolore dei familiari e degli amici. Siamo vicini a chi in questo momento è colpito nei suoi affetti più cari."