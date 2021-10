Malviventi scatenati fanno irruzione in casa portando via la cassaforte Caccia ai malviventi nel casertano, il nuovo colpo a Gioia Sannitica

Non si arresta l'ondata di furti nelle abitazioni in provincia di Caserta. Ancora un colpo pesante ad opera della banda che da diverse settimane sta tenendo con il fiato sospeso gli abitanti. Ad essere presa di mira questa volta un'abitazione di Gioia Sannitica. I malviventi, una banda composta da almeno tre persone hanno fatto irruzione in un'abitazione e dopo aver fatto rovistato le varie stanze si sono impossessati di una cassaforte scardinandola dal muro. Ad agire ancora una volta ladri esperti che hanno approfittato della momentanea assenza dei proprietari. Non è rimasto altro che allertare il 112. Sul posto sono giunti allertati dalla centrale operativa i carabinieri di Piedimonte Matese. I militari hanno raccolto una serie di elementi al fine di individuare i malviventi anche attraverso l'eventuale presenza di telecamere nella zona.