Concorso esterno per associazione mafiosa: sequestro beni da 5 milioni L'inchiesta riguarda la realizzazione di un noto complesso turistico

La Guardia di finanza di Caserta ha dato esecuzione alla confisca di beni su mandato del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un imprenditore. Si tratta di un esponente della fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Il sequestro beni è avvenuto anche a carico di parenti e prestanome. Sigilli a sei appartamenti, due terreni con piscine, otto autovetture e una moto, quote di undici società e conti correnti, per un valore complessivo stimato in oltre cinque milioni di euro. Deve rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, nell’ambito di indagini sulla realizzazione di un noto complesso turistico. L'indagato era riuscito inoltre ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla costruzione del complesso turistico nonostante il terreno sul quale doveva sorgere fosse ancora destinato ad uso agricolo.