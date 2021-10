Violento scontro tra tir e furgone: perde la vita un giovane di 27 anni La tragedia è avvenuta sull'A30 lungo la Caserta-Salerno

Schianto mortale sull'A30 Caserta - Salerno, nel tratto compreso tra il bivio con l'A16 e Palma Campania in direzione Salerno. L'incidente avvenuto all'altezza del km 21 che ha coinvolto un mezzo pesante ed un furgone.

A seguito del violentissimo scontro un giovane ha perso la vita ed un'altra è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti 118, i vigili del fuoco, polizia stradale ed il personale della direzione 6° tronco di Cassino di autostrade per l'Italia. Ma ogni soccorso purtroppo è stato inutile. La vittima, Nello Pagano di San Giuseppe Vesuviano, aveva soli 27 anni. Era un ambulante e stava rientrando da lavoro.

Il dolore del comitato nazionale ambulanti: “Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa di Nello Pagano abbracciamo forte la famiglia e offriamo il nostro sostegno per qualsiasi cosa. Ci uniamo al Vostro dolore per la grande perdita che vi ha colpiti. Le più sincere condoglianze Ci uniamo alla vostra famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto”