Week end nero nel casertano: 3 nuove vittime stroncate dal Covid Dolore a Castel Volturno, Letino e Marcianise

Tre morti e 53 nuovi casi positivi in provincia di Caserta. Dati che tornano ad essere preoccupanti, quelli diffusi dall'Asl. Le ultime vittime in sequenza a Castel Volturno, Letino e Marcianise. Superano di nuovo quota mille le persone attualmente in isolamento domiciliare compreso i ricoveri in ospedale. 24 sono invece le ultime persone guarite. Gli ultimi contagi ad Arienzo, Aversa, Camigliano, Capua, Carinola, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Cervino, Cesa, Marcianise, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Succivo, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.