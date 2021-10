Rapina rischia di finire in tragedia nel casertano: un arresto Terrore a San Nicola La Strada, ferito e catturato un componente della banda

Terrore a San Nicola La Strada nel casertano dove una banda di malviventi è entrata in azione per rapinare un deposito di bibite. E' successo poco prima dell'orario di chiusura. Il titolare si è trovato faccia a faccia con i malviventi, pistola in pugno. Una colluttazione che solo per un soffio non è finita in tragedia. Sul posto sono giunti in poco tempo i carabinieri che hanno avviato subito le indagini. Un rapinatore, rimasto ferito, è stato immobilizzato dai militari. Si tratta di un 54enne di Marcianise, mentre il complice che riuscito a fuggire è attivamente ricercato. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.