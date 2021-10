Covid: chiuso l'asilo a Marcianise, bimbi a casa e accertamenti in corso Il provvedimento a scopo cautelativo è stato disposto dal sindaco Antonello Velardi

L’attività dell’asilo nido di Marcianise è stata sospesa. I bambini non saranno accettati da oggi, in attesa di accertamenti sanitari più approfonditi sui familiari di un ospite la cui mamma ieri sera è risultata positiva al covid all’esito di un tampone antigenico

"La sospensione - fa sepere il sindaco Antonello Velardi - è a titolo cautelativo ed è stata assunta in accordo con le autorità sanitarie. Non vi è alcuna emergenza e non sono previsti altri tipi di interventi. L’ospite dell’asilo nido è risultato negativo ad un tampone antigenico: nelle prossime ore sarà sottoposto ad un tampone molecolare, così come i suoi familiari, anch’essi negativi all’antigenico.

La sospensione dell’attività dell’asilo nido precede i giorni di chiusura del sabato e della domenica, cui in questo mese si aggiunge anche il giorno di lunedì della prossima settimana che è festivo per la ricorrenza di Ognissanti. L’attività riprenderà regolarmente martedì prossimo, 2 novembre."

Il sindaco di Marcianise, in una nota, ha ribadito che la decisione è cautelativa, considerata l’età degli ospiti dell’asilo nido, auspicando vivamente che non si inneschi alcun allarmismo, in particolare tra i familiari dei bambini che frequentano la struttura.

Ammontano intanto a tre gli ultimi decessi nel casertano, rispettivamente a: Casal di Principe, Orta di Atella e San Tammaro. In aumento anche il tasso di positività. 143 casi nelle ultime ore registrati ad Alvignano, Arienzo, Aversa, Bellona, Camigliano, Capodrise, Capua, Carinaro, Carinola, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel Volturno, Cesa, Curti, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piedimonte Matese, Portico di Caserta, Pratella, Recale, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Succivo, Trentola Ducenta, Valle di Maddaloni , Villa di Briano, Villa Literno.