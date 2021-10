Ancora una tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un tronco Nulla da fare per un operaio di 49 anni

Ancora una tragedia sul lavoro in Campania, ancora una vittima. E' successo a Caserta. Un operaio di 49 anni è precipitato al suolo ed è morto, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione all'interno della Reggia. E' successo tutto in pochi minuti. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro, rimasti impotenti di fronte all'accaduto. Hanno tentano in qualche modo di soccorrerlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Una corsa contro il tempo che purtroppo non è servita a nulla.

Nel parco sono giunti in pochissimo tempo i sanitari del 118 ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito del violento impatto.

L'operaio è stato travolto e ucciso da un grosso tronco di un albero. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Caserta giunti sul luogo della tragedia insieme agli ispettori dell'Asl. La dinamica è tutta da chiarire. Dolore in Campania per questa ennesima sciagura sul lavoro. L'ennesima a distanza di poche ore.