Tragedia sui binari nel casertano: la vittima aveva soli 21 anni Era scomparso dalla sua abitazione il giorno precedente, prima di essere travolto da un treno

Identificata la vittima del tragico investimento avvenuto sui binari lungo la tratta ferroviaria Vairano-Caianiello della linea Caserta-Cassino. Si tratta di un ragazzo di 21 anni originario di Vairano Patenora. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso. La morte è stata purtroppo immediata, non c'è stato scampo. Il 21enne già da giovedì scorso, non si sa per quali motivi, aveva fatto perdere le sue tracce. Lo stavano cercando attivamente familiari, amici, forze dell'ordine e volontari. Si era subito temuto il peggio, ma tutti avevano sperato che si fosse trattato di un allontanamento volontari. Sull'accaduto indaga la polizia ferroviaria di Caserta.