Il Covid miete un'altra vittima nel casertano ed è boom di contagi in Campania I nuovi positivi nella regione sono in nettissimo aumento. Nuovo appello alla prudenza

Un Covid miete un'altra vittima nel casertano. E' una donna di San Tammaro. A darne notizia è stato il sindaco Vincenzo D'Angelo. In paese risultano attualmente 8 positivi, tutti in isolamento domiciliare.

"Ho provveduto a contattare ogni nucleo familiare coinvolto per seguire l’evolversi della sintomatologia. Tutti i cittadini interessati sono in buone condizioni di salute o comunque non destano particolari problemi. Con profondo dolore comunico che nei giorni scorsi il virus ha portato via una nostra concittadina. Ai familiari e a quanti ne piangono la perdita rinnovo le mie sentite condoglianze. Rispettiamo sempre le misure di prevenzione anti Covid-19 ed in modo particolare l’uso della mascherina ed il distanziamento sociale.

Prosegue, intanto, la campagna vaccinale nel nostro comune, l’83,75 % della nostra popolazione risulta vaccinata. Un forte in bocca al lupo a chi risulta ancora positivo.

Ed è stata un’accelerazione esponenziale quella impressa dai contagi Covid in Campania negli ultimi 7 giorni. Per la seconda settimana consecutiva i nuovi positivi nella regione sono in nettissimo aumento. Tra lunedì 25 ottobre e la giornata di domenica, infatti, le persone che hanno contratto l’infezione e sono state “scoperte” sono state 1.294 in più rispetto al periodo che va dal 18 al 24 ottobre scorsi.