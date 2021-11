Nubifragio nel casertano: danni ingenti ovunque Situazione particolarmente critica in tutta la provincia

Tombini saltati in aria, fango e detriti lungo le strade, alberi caduti e allagamenti pesanti. Il casertano nella morsa del maltempo che si sta abbattendo da qualche ora in Campania.

I disagi maggiori in via dei Bersaglieri e viale Borsellino. Strade letteralmente inondate con difficoltà enormi per gli automobilisti. Chiuso al traffico per motivi di sicurezza, essendo impercorribile il sottopasso di viale Lincoln. In molte zone manca l'energia elettrica.

Situazione critica in molti comuni della provincia da San Nicola la Strada, Marcianise, Maddaloni e Casal di Principe. I sindaci invitano i cittadin i a rimanere a casa, per evitare ulteriore caos in auto lungo le strade. A Sessa Auruna un treno è rimasto bloccato. Problemi per oltre 100 passeggeri. Movimento franoso in atto a Pontelatone. Autocarro in bilico in una cunetta a Mondragone. Per il conducente solo tanto spavento. Molte le scuole che domani rimarranno chiuse.