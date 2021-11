Incidenti sul lavoro: Caserta e provincia da maglia nera La preoccupazione del sindaco Carlo Marino

Nei giorno scorso l'ennesimo ncidente mortale sul lavoro a Caserta. Provincia che risulta essere tristemente tra le prime 5 per incidenti mortali. In Italia i morti sul lavoro sono più di 100 al mese: 3/4 al giorno, 811 in data settembre 2021. Dati da guerra civile.

"Eppure nel dibattito politico - afferma il sindaco di Caserta Carlo Marino - se ne parla troppo poco, pochi parlano di diritti e tutela dei lavoratori, troppo impegnati a ragionare di correnti di partito e poltrone. Se non si passa ai fatti è solo una triste commedia recitare il ruolo dei politici a favore degli ultimi.

Se i lavoratori non vengono messi in condizione di lavorare in sicurezza la colpa di chi è? Nostra, di tutti.

Le istanze dei lavoratori vanno trasformate in lotta politica, dentro e fuori le istituzioni, solo così potremo tutelare la nostra comunità e garantire un cambio di vita ai cittadini. Tutta la mia vicinanza alla famiglia della vittima."