Solidarietà a padre Michele Santoro dopo il vile attentato al convento L'intervento di i Peppe Madonna, segretario cittadino di Articolo Uno Marcianise

"Il convento francescano di San Pasquale ha subito nei giorni scorso un vile attacco. L'autore di questo ignobile atto colpisce l'opera caritatevole messa in campo da Padre Michele Santoro insieme ai volontari che, quotidianamente, collaborano con le associazioni che operano al Convento e che da sempre sono vicini ai cosiddetti "ultimi". Basti pensare che nella sola giornata di venerdì scorso hanno distribuito 150 quintali di derrate alimentari alle famiglie bisognose di Marcianise. Anche davanti a questo attacco meschino, Padre Michele si è sentito sollevato dal pensiero che nessuno si fosse fatto male, compreso l'ignoto incendiario. A nome di Articolo Uno Marcianise esprimo la nostra vicinanza e solidarietà a Padre Michele e a tutti i Volontari, certi che questo attacco non li fermerà e pronti ad aiutarli per qualsiasi necessità". E' la dichiarazione di Peppe Madonna, segretario cittadino di Articolo Uno Marcianise.