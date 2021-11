Tre nuove vite stroncate dal Covid in provincia di Caserta Il virus non perdona, nuovo appello alla prudenza

Tre nuove vite stroncate dal Covid in provincia di Caserta, rispettivamente a Casapulla, San Cipriano d'Aversa e Alise. I nuovi positivi in totale sono 101. E sono 70 le persone che hanno sconfitto la malattia. In totale si contano 1.645 in isolamento domiciliare.

I nuovi contagi si sono registrati ad: Alife, Alvignano, Aversa, Bellona, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capua, Casal di Principe, Casaluce, Caserta, Castel Campagnano, Castel Volturno, Cellole, Cervino, Cesa, Curti, Francolise, Frignano, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Orta di Atella, Parete, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Recale, Rocca d'Evandro, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Nicola la Strada, San Pietro Infine, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Sant'Arpino, Succivo, Trentola Ducenta, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Vitulazio.