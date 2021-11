Covid: circa 1800 persone in isolamento domiciliare o ricoverate nel casertano Non si arresta l'ondata di contagi e c'è una nuova vittima

Non si arresta l'ondata di contagi nel casertano. Ammontano a 134 i nuovi positivi come documentato dall'ultimo bollettino dell'Asl di Caserta. E c'è anche una nuova vittima, questa volta a Castello del Matese. 36 invece le persone guarite. In totale circa 1800 quelle attualmente monitorate, in isolamento domiciliare o ricoverate.

Gli ultimi casi positivi: ad Alvignano, Arienzo, Aversa, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capodrise, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel di Sasso, Cellole, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Orta di Atella, Pietravairano, Raviscanina, Recale, Riardo, San Marcellino, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa Literno e Vitulazio.