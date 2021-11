Picchia violentemente la compagna davanti alle bimbe: arrestato I carabinieri evitano l'ennesima tragedia familiare

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni un 34enne di origini ucraine e residente a Caserta, arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia. L’uomo, poco prima dell’arrivo dei militari dell’arma giunti sul posto a seguito di richiesta al 112, ha minacciato e fisicamente aggredito la compagna di 36 anni. Una violenta aggressione avvenuta sotto gli occhi delle sue bimbe. E non sarebbe il primo episodio del genere. Già in passato secondo i carabinieri vi erano stati reiterati episodi di violenza che l’uomo avrebbe perpetrato in danno della convivente. E' ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.