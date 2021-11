Vasto incendio nel casertano, appello a non uscire di casa Il sindaco di Gricignano di Aversa Vincenzo Santagata invita i cittadini a limitare le uscite

Un incendio di vaste proporzioni, quello che si è sviluppato stamane alle prime luci dell'alba nell'area industriale di Gricignano, nel casertano all’interno di alcuni capannoni alimentari. Le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto sono giunte più squadre dei vigili del fuoco da Caserta, Aversa, Marcianise e Napoli. Un lavoro imponente. L'enorme nube di fume visibile ovunque, anche a lunghissima distanza.

Il sindaco Vincenzo Santagata invita i cittadini a limitare le uscite di casa e a tenere porte e finestre chiuse:

"Il rogo è attualmente in corso e non si è riuscito ancora a domarlo. Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco. In via cautelativa, dal momento che ancora non è stata accertata una eventuale ricaduta sulla qualità dell'aria, viene rivolto l'invito ai cittadini a limitare le uscite di casa e a tenere porte e finestre chiuse."