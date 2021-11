Il Covid corre nelle scuole: nuovi bimbi e maestre positivi Preoccupa l'escalation di contagi nel casertano

Una maestra e dieci piccoli alunni, sono risultati positivi al Covid-19 in una scuola elementare di Caserta. L'Asl ricevuta la comunicazione ha subito attivato il protocollo di sicurezza. Nessuno dei contagiati desta eccessiva preoccupazione. A Parete invece sempre in ambito scolastico è risultata positiva una maestra. Anche in questo caso le condizioni non sono preoccupanti.

Situazione complessiva in evoluzione in tutta la provincia di Caserta 186 gli ultimi casi. Elenco che ha superato quota 2000, mentre fortunatamente si è fermata la scia di decessi. 57 sono attualmente le persone che sono riuscite a sconfiggere il virus.

Ecco i comuni dove si sono registrati gli ultimi positivi: Alvignano, Aversa, Caiazzo, Capodrise, Carinaro, Carinola, Casal di Principe, Casaluce, Casapulla, Caserta, Castel Volturno, Cellole, Cesa, Curti, Francolise, Gricignano di Aversa, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pietramelara, Portico di Caserta, Ruviano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Angelo d'Alife, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Succivo, Trentola Ducenta, Vairano Patenora, Villa di Briano, Villa Literno.