Sale vertiginosamente il tasso di positività nel casertano Oltre 700 casi in una settimana, la media di 100 al giorno e nuovi rischi nelle scuole

Sale di giorno in giorno, il numero dei positivi in provincia di Caserta. Elenco che ha raggiunto in poco tempo un numero totale pari ad oltre 2000. A confermarlo è l'Asl nel suo ultimo aggiornamento. 706 casi in una settimana, su oltre 9000 tamponi effettuati e nuovi rischi nelle scuole. Un tasso di positività che si attesta al 7,62% in aumento deciso aumento rispetto alla settimana scorsa. 376 sono invece i pazienti che hanno sconfitto la malattia. In totale l'elenco è salito a 69.946. Un solo decesso negli ultimi sette giorni. E' accaduto a Pratella. Una provincia quella di Caserta, che ha pagato un prezzo altissimo in termini di morti e contagi. Dall'inizio della pandemia si contano 1351 decessi. Viene rivolto un ulteriore appello a vaccinarsi e a non abbassare minimamente la guardia. Lo chiedono con forza i sindaci a partire dalla città capoluogo alle realtà più esposte ed alle prese con nuovi focolai.