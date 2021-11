Nube nera su Marcianise, il sindaco Velardi: "Ancora un disastro ambientale" Un nuovo grave incendio nella zona industriale

Un nuovo incendio nella zona industriale, stavolta a San Marco Evangelista, ai confini con Marcianise.

Fiamme alte, odore acre, fumo ovunque, anche sul Vialone. Sul posto già due squadre dei Vigili del Fuoco, l'allarme è scattato nel cuore delle notte.

La preoccupazione del sindaco di Marcianise Antonello Velardi: "Un altro disastro ambientale, un'altra notte di sofferenza. E Marcianise sempre al centro, bombardata."

E' stata una notte di forte apprensione per tutti. Il fumo è arrivato fino all'interno delle abitazioni provocando non pochi disagi. Avviate le indagini sull'accaduto. Non è la prima volta che in questo territorio accadono episodi del genere.