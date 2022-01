Sangue sulle strade in Campania: muore un imprenditore Lo schianto è avvenuto nell'area industriale di Pignataro

Sangue sulle strade in Campania. Un imprenditore napoletano di 50 anni è morto tragicamente stamane lungo la strada provinciale all'altezza dell'area industriale di Pignataro Maggiore. L'uomo era alla guida della sua auto e si stava recando sul posto di lavoro, in azienda quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento è finito fuori strada. Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine, ma per il 50enne non c'è stato purtroppo nulla da fare, Troppo gravi le ferite riportate. E' morto sul colpo a seguito del violento impatto. La salma è stata successivamente trasferita in obitorio per gli accertamenti medico legali a disposizione dell'autorità giudiziaria.