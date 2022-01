Le fiamme avvolgono l'appartamento: 54enne salvato in extremis Intervento rocambolesco dei vigili del fuoco a Teano

Poteva essere una strage. Un 54enne è stato salvato in extremis dai vigili del fuoco a Teano in provincia di Caserta. Era all'interno del suo appartamento, avvolto dalle fiamme, fino a far temere il peggio. Sono stati gli abitanti del luogo ad allertare i sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, carabinieri, polizia municipale e i sanitari del 118 di Mondragone. Questi ultimi hanno provveduto a trasportare l'uomo in ospedale a Sessa Aurunca. Le sue condizioni non sarebbero gravi.