Imprenditore scompare nel nulla: familiari e amici preoccupati Ore di ansie nel casertano per le sorti di un 66enne. Ricerche in atto

Dalle 23.00 di ieri sera, venerdì 14 gennaio non si hanno più notizie di Antonio Barbiero, 66 anni. L'imprenditore casertano, molto conosciuto e stimato si è allontanato da Caiazzo, con la sua auto, un fuoristrada Mitsubishi di colore blu. Indossava una camicia beige, pantaloni grigio, maglioncino blu e giubbotto scuro. E' stato il sindaco Stefano Giaquinto, preoccupato, a dare l'allarme.

L'appello urgente di Maria Brigida Di Monaco: "Oggi quasi tutti possiedono telecamere di videosorveglianza e anche se sappiamo che non possono puntare sulla strada magari, casualmente qualcuna ha potuto riprendere l'auto di zio Antonio. Per favore, dare un'occhiata non costa nulla, basta guardare dalle 23 per qualche minuto, magari riusciamo a capire la direzione che ha preso! È solo un pensiero! Grazie a tutti."