Pescatore scomparso nel casertano: ricerche in atto nel lago dei cigni Mistero a Ciorlano

E' mistero nel casertano, dove da due giorni non si hanno più notizie del pescatore sannita di 38 anni, scomparso nel nulla sulle rive del lago dei cigni. E' qui che è stato rinvenuto il gommone utilizzato dall'uomo. Le ricerche sono state indirizzate in località Torino a Ciorlano ai confini con il comune di Capriati e Volturno. Soccorsi allertati con immediatezza grazie al tempestivo allarme, ma senza esito alcuno. In campo i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese con l'ausilio del nucleo sommozzatori proveniente dal comando provinciale di Napoli e dal nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Il lago è stato perlustrato con particolare attenzione nei suoi oltre 15 metri di profondità, ricerche dall'alto e su terra. Si proseguirà con le ispezioni nel territorio in cui il corso d'acqua affluisce nel Volturno. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Piedimonte Matese.