Nessuna traccia nel lago dei cigni del pescatore di 38 anni scomparso nel nulla Lo stanno cercando vigili del fuoco e sommozzatori ma finora senza esito

Nessuna traccia nel lago dei cigni del pescatore di 38 anni, di cui non si hanno notizie ormai da oltre 36 ore. Lo stanno cercando vigili del fuoco e sommozzatori. L'uomo, originario della provincia di Benevento era in compagnia di alcuni amici alla località Toricino nel comune di Ciorlano ai confini con Capriati a Volturno. Improvvisamente non lo hanno più visto in quella riserva naturale di pesca sportiva. Solo il suo gommone dopo un pò era ritornato a riva. Da qui l'allarme e l'avvio delle ricerche. Speranze che con il passare delle ore si riducono sempre di più. I carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese stanno ricostruendo l'accaduto, mentre le ricerche proseguiranno senza sosta.