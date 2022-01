Minaccia ex compagna con una pistola: arrestato In manette un 42enne di San Cipriano

Un 42enne di San Cipriano d'Aversa (Caserta) con precedenti di polizia è stato arrestato ieri pomeriggio a Napoli per atti persecutori e denunciato per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. I poliziotti dei Vicaria-Mercato e San Carlo Arena sono intervenuti in vico Palazzo Pinto per la segnalazione di una donna che era stata minacciata con una pistola da un uomo. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, il suo ex compagno si era recato nel suo appartamento per minacciarla. In quei frangenti, ha ricevuto una chiamata nel corso della quale l'uomo ha continuato a minacciarla. Nella stessa serata la donna ha ricontattato il 113 raccontando che l'uomo si era recato nuovamente all'esterno della sua abitazione. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell'Ufficio prevenzione generale lo hanno individuato e bloccato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri. Agenti del posto fisso operativo di Casapesenna hanno effettuato un controllo nell'abitazione dell'aggressore a San Cipriano d'Aversa dove hanno trovato e sequestrato due pistole replica prive del tappo rosso complete di caricatore con 4 cartucce a salve. (