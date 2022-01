Rifugiato accusato di stupro. Assolto: non era vero Protagosnista un 25enne ghanese. Troppe contradizioni nel racconto della donna

Mentre era ospite in un centro di accoglienza per migranti di Villa Literno (CASERTA), fu accusato da una donna di averle sottratto dei soldi e aver provato ad avere con lei un rapporto sessuale. Finito sotto processo per rapina e violenza sessuale, e' stato assolto dal Tribunale di Napoli Nord. Protagonista suo malgrado della vicenda un 25enne rifugiato proveniente dal Ghana. Nel corso del dibattimento gli avvocati dell'imputato, Giovanni Midiocestomarco e Vincenzo Guida, sono riusciti a dimostrare le contraddizioni emerse dal racconto della donna, e il tribunale ha assolto il giovane perche' il fatto non sussiste o per non averlo commesso.