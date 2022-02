Imbocca la Domitiana contromano, si schianta contro un'auto e scappa Il bilancio è di due donne ferite a Castel Volturno

Ha imboccato contromano lo svincolo d'uscita verso Castel Volturno, centrando in pieno un'auto con a bordo due donne. Poteva essere una strage. E' quanto accaduto sulla strada statale Quater nel casertano, in direzione Roma. L'impatto è stato particolarmente violento. Entrambe le donne sono state trasportate d'urgenza alla clinica Pineta Grande. Alla guida dell'auto impazzita, un immigrato africano probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, fuggito poi nelle campagne limitrofe senza prestare soccorso alle due malcapitate. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad allertare immediatamente i soccorsi. Indagini in corso da parte della polizia.