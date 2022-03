Rubati i computer per la didattica a distanza in una scuola nel casertano Si indaga sul furto ai danni dell'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci a Villa Literno

Furto ai danni dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci a Villa Literno, nel casertano. Ignoti hanno danneggiato porte e finestre e sono stati asportati pc e tablet in dotazione alla scuola per i ragazzi durante le lezioni in Dad.

"Un atto vergognoso - afferma indignato il sindaco Valerio Di Fraia - perpetrato non solo nei confronti dell’istituzione scolastica, ma nei confronti dell’intera comunità che dopo tanti sacrifici stava riacquistando un pò di normalità.

In maniera rapida provvederemo a riparare i danni causati per permettere la riapertura dopo le festività di carnevale.

Confido nel lavoro degli inquirenti i quali stanno procedendo a tutti gli accertamenti di rito, affinché questi delinquenti vengano identificati il prima possibile."