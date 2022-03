Cede il cric e muore schiacciato dalla sua auto Tragedia a Lusciano nel casertano

Dolore nel piccolo comune di Lusciano in provincia di Caserta, dove un giovane di soli 31 anni è morto tragicamente schiacciato dalla sua vettura che stava riparando. Il cric lo ha tradito e l'auto lo ha letteralmente travolto fino ad ucciderlo all'istante. A nulla è valso l'immediato intervento dei sanitari del 118. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto carabinieri e polizia municipale. La tragedia si è consumata nel parcheggio di piazzetta Bovio, a pochi passi dal municipio. Il 31enne, lascia la moglie e un figlioletto. Dolore e sgomento in paese questa morte davvero assurda.