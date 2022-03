Torna a casa e trova la moglie morta: dolore nel casertano Un arresto cardiocircolatorio l'ha strappata in un attimo all'affetto di tutti

E' stato il marito a fare la triste scoperta dopo essere rientrato in casa. Ha trovato sua moglie purtroppo senza vita, stroncata da un malore fulminante che non le ha dato scampo. Una tragedia che ha addolorato profondamente la comunità di Santa Maria Capua Vetere. Luisa Gianoglio, donna, moglie e mamma esemplare aveva soli 33 anni. Un arresto cardiocircolatorio l'ha strappata all'affetto di tutti in un attimo.

Una donna piena di energie, dal carattere dolce, affabile, sempre sorridente, premurosa e attenta. Il dolore profondo della direttrice dell'Isis Amaldi Nevio Rosaria Bernabei: "Eleviamo al cielo, attoniti e profondamente contriti,una preghiera corale al Signore: possa accogliere tra le sue braccia insieme ai suoi beati l’anima angelica di Luisa Gianoglio, sottratta troppo prematuramente all’affetto dei suoi familiari e donare conforto a tutti i suoi cari ai quali è stata atrocemente e repentinamente strappata. L’intera comunità scolastica dell’Istituto Amaldi Nevio, pervasa da profondo shock, si stringe con immenso affetto al fianco del caro padre, Antonio Gianoglio, in un accorato e sincero cordoglio."

Così scrive Maria Limardi: "Caro 2022 cosa stai combinando? Stai portando dolore, lutti e guerra... ti prego correggi il tiro ed aggiusta la traiettoria perché dopo due anni di pandemia ci aspettavamo non dico la felicità ma sicuramente più serenità e spensieratezza! Oggi ti porti via una mammina dolce e solare che io ricorderò per il suo garbo ed il sorriso, in quanto ogni volta che i nostri sguardi si incrociavano istintivamente i nostri occhi si sorridevano! Riposa tra gli angeli."

Luisa lascia il marito e un bambino di 8 anni. Domani alle ore 16 nel Duomo di Santa Maria Capua Vetere le verrà rivolto l'ultimo affettuoso abbraccio da parte dell'intera comunità in lutto.