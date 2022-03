Muore mentre attraversa i binari con la sua bici Tragedia assurda a Santa Maria Capua Vetere

Tragedia nel casertano. Un uomo è morto mentre attraversava i binari con la sua bici. E' successo in via Saraceni a Santa Maria Capua Vetere. L'uomo non si sarebbe accorto dell'arrivo del treno dopo il passaggio a livello. Ma la dinamica è tutta da chiarire. Sul posto 118 e Polfer. Una morte atroce. Una scena terribile quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori. Ritardi e rallentamenti sulla linea ferroviaria Napoli - Roma in direzione Cassino. Percorsi alternativi per i treni ad alta velocità, con rallentamenti pesantissimi.