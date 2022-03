Sorpreso a rubare griglie di ghisa lungo le strade: denunciato Indagine lampo della polizia locale nel casertano

Non si fermano i controlli posti in essere dalla polizia locale di San Marcellino diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni circa il furto di griglie di ghisa lungo le strade cittadine si è subito attivato. Immediatamente sono scattate le indagine dirette e coordinate dal in prima persona dal comandante.

Dagli accertamenti svolti e dalla visione delle telecamere del sistema di viedosorveglianza in Corso Italia è stato accertato che un cittadino al momento sconosciuto aveva asportato in modo furtivo dalla strada alcune griglie di ghisa. Dai successivi approfondimenti effettuati da parte della polizia locale e dalle indagini messe in campo si è riusciti a risalire al soggetto che ha posto in essere tale grave reato.

Il cittadino, un 60enne stato invitato al comando di polizia locale, dove il comandante Piricelli lo ha denunciato all’autorità giudiziaria per furto di griglie di ghisa dal territorio comunale.