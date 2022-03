Bimba di 10 anni caduta dal balcone: trasferita al Santabono Si prega nel casertano per le sue sorti. Indagini in corso sull'accaduto da parte dei carabinieri

E' in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli, la bimba di 10 anni precipitata al suolo ieri pomeriggio, come vi abbiamo già riferito, dal balcone della sua abitazione. E' successo in via Martiri Cristiani a Santa Maria Capua Vetere. Sul posto dopo il terribile volo sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato la piccola all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Nella notte vista la gravità della situazione, il trasferimento al Santobono di Napoli. I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno ascoltato i genitori, i quali erano presenti in casa ma non si sarebbero purtroppo accorti di nulla.