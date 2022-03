Sangue sulle strade nel casertano: muore 46enne in sella alla sua moto La tragedia sulla strada statale 6 Casilina, in località Casolata nel comune di Teano

Sangue sulle strade nel casertano. Un 46enne di Santa Maria Capua Vetere ha perso la vita in sella alla sua moto in un terribile schianto contro un'auto condotta da una donna. La tragedia sulla strada statale 6 Casilina, in località Casolata nel comune di Teano. L'impatto è stato violentissimo. Per il centauro, che in quel momento si stava recando sul posto di lavoro, non c'è stato nulla da fare. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118. La conducente della Fiat Panda è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La salma del 46enne è stata trasportata presso l'istituto di medicina legale di Caserta i relativi accertamenti medico legali. autoptico. Dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale di Caianello.