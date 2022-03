Un uomo di nazionalità bulgara trovato cadavere nella sua abitazione A stroncarlo sarebbe stato un malore, indagini in corso

Lo hanno trovato privo di vita all'interno di un'abitazione. E' la tragica fine di un uomo di nazionalità bulgara. Aveva fatto perdere le sue tracce e non vedendolo in giro, vicini ed amici hanno allertato le forze dell'ordine. Non avendo ottenuto alcuna risposta sono precipitati nella sua abitazione tra Cancello Scalo e Acerrana del Gaudello. Ed è qui che è stata fatta la triste scoperta. I vigili del fuoco hanno dovuto sfondare una finestra per entrare all'interno. L'uomo era accasciato a terra in casa. A stroncarlo, probabilmente un malore improvviso che purtroppo non gli ha dato scampo. Inutili i soccorsi. Indagini sono in corso per stabilire con esattezza cosa è accaduto. Gli inquirenti non avrebbero riscontrato segni di violenza sul corpo dell'uomo come confermato dal primo esame esterno effettuato dal medico legale.