Squadre in campo, ma i carabinieri fermano la partita: il campo non è agibile Match di Promozione bloccato: non c'era autorizzazione del Questore

Si sono presentati sul terreno di gioco pronti per disputare la partita ma sono stati rimandati negli spogliatoi dai carabinieri perche' mancavano le autorizzazioni della Questura in quanto il campo non ha la prescritta agibilita'. E' accaduto a Cesa, nel Casertano. Nel campo sportivo si sarebbe dovuta giocare la gara del campionato di calcio di Promozione tra Aquile Rosanero CASERTA e Lusciano. Oggi le due squadre si sono presentate regolarmente in campo ma hanno trovato i carabinieri che hanno impedito ai ventidue di iniziare il match perche' non c'era l'autorizzazione del Questore e dunque mancavano le condizioni di sicurezza per far svolgere la gara.