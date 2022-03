Minorenni senza controllo e in preda alla violenza, in 20 denunciati nel weekend In due scappano da centro di accoglienza casertano dopo aver minacciato gli operatori

di Gianni Vigoroso

Minorenni senza controllo e in preda alla violenza, in 20 denunciati nel weekend per pestaggi. In due scappano da centro di accoglienza casertano dopo aver minacciato gli operatori. Borrelli: “Punizioni severe, non basta riaffidarli alle famiglie"