Un tonfo improvviso e la morte: tragedia nella notte nel cuore Nulla da fare per una settantenne precipitata al suolo dal balcone della sua abitazione

Un tonfo improvviso e la morte. Tragedia nella notte in pieno centro a Caserta. Una settantenne è precipata al suolo dal balcone della sua abitazione, in una palazzina di via Roma. Erano da poco passate le 3. Qualcuno era ancora sveglio ed è riuscito ad allertare i soccorsi, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Un volo senza scampo. L'anziana è morta sul colpo. Non è dato ancora sapere cosa sia realmente accaduto. I carabinieri intervenuti sul posto stanno cercando di fare piena luce.